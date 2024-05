"Parlerò col Genoa. Ma sarei disponibile a restare"

"Ringrazio Reggio Emilia per avermi fatto sentire a casa dal primo momento del ritiro a Toano con quello striscione di benvenuto. E’ stata una ripartenza. Ora voglio solo staccare la testa, poi voglio vedere cosa faranno Nesta e Goretti, dovrò parlare con il Genoa per decidere cosa fare dopo. Certo da parte mia un’apertura per estare qui c’è". Dopo il derby pareggiato col Parma, Manolo Portanova evita il tema extracalcistico (è stato condannato in primo grado a 6 anni, in abbreviato, per violenza sessuale di gruppo, in attesa dell’Appello) e aggiunge: "Avete visto solo a sprazzi il vero Portanova – aggiunge – Ho avuto alti e bassi, non sono un robot. Il gol col Parma? Io sento molto i derby, mi gasano e sono contento di aver dato una gioia ai tifosi e ai miei amici e parenti".

Elisabetta Grassi