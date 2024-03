Parte la Volley Cup

Nove squadre al via della Castelnovo ne’ Monti Volley cup, il torneo che scatta oggi e riunisce fino a sabato con 150 atleti provenienti anche da Lombardia, Toscana e Veneto. A contendersi il trofeo, riservato alla categoria Under 17, saranno Synergy Volley Reggio Emilia, Volleyball San Martino e Vigili del Fuoco, in rappresentanza della nostra provincia, oltre a Pallavolo Massa Carrara, Pallavolo Scanzorosciate, Power Diavoli Brugherio (secondi lo scorso anno alle spalle di Montebelluna e vincitori nel 2022), Valsugana, Portogruaro e Team San Donà; la decima partecipante, che sarà ospite e si confronterà nella giornata di domani con alcuni dei migliori team della manifestazione, sarà la nazionale italiana volley sordi. Previste iniziative di socialità e divertimento: escursioni, in particolare sulla Pietra, oltre a visitare i caseifici del Parmigiano Reggiano. Un’altra classica attività è la tradizionale sfida dello "Scusin del Volley", in occasione della quale i capitani di tutte le squadre si cimenteranno domani in piazza Unità d’Italia. Il via oggi alle 16: si giocherà in contemporanea al PalaGiovannelli, al Palazzetto Bonicelli e alla palestra delle medie.