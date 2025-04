Pasqua, messa ’salata’: multe ai fedeli

È stata una Pasqua piuttosto amara, quella di alcuni fedeli che si sono recati alla chiesa della Madonna di Fatima, in via Dodi a Correggio. Alcuni cittadini hanno infatti segnalato che a causa della massiccia presenza di persone alla celebrazione pasquale, con la messa delle 10 della domenica, in molti non hanno trovato un comodo parcheggio nei pressi della chiesa, lasciando le auto anche in aree non previste per la sosta. Solo per il tempo necessario per la messa, poi avrebbero liberato tutti gli spazi.

Probabilmente qualche residente non ha gradito quella situazione, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per far rispettare la normativa sulla sosta. Sono arrivati gli agenti della polizia locale, i quali hanno provveduto ad emettere le previste sanzioni. "È vero che c’erano vetture in divieto di sosta – dicono alcuni cittadini, gli stessi che hanno protestato da subito con gli agenti per le sanzioni a carico degli automobilisti – ma si trattava di una necessità temporanea, solo per il tempo della messa festiva di Pasqua". "Era necessario emettere tutte quelle multe? – chiedono – Non ci sono altre situazioni ben più gravi da contrastare da parte delle forze dell’ordine? Si poteva ragionare con logica ed evitare di colpire in questo modo i cittadini che si erano recati alla messa di Pasqua".

Risulta pure che qualcuno abbia segnalato la situazione al sindaco Fabio Testi, protestando per il trattamento ricevuto. "Si poteva agire con maggior buon senso", concludono alcuni dei cittadini multati.

Antonio Lecci