Pasticcio ai calci di rigore. Si rigiocherà M.t. 1960-Vetto

Il quarto di finale del Memorial Presidenti (coppa di Terza categoria) tra M.t. 1960 e Vetto deve essere rigiocato: così ha deciso il giudice sportivo, dopo aver esaminato il reclamo inoltrato dal Vetto. I gialloverdi, dopo lo 0-0 nei 90 minuti, avevano perso per 11-10 ai rigori. Si è concretizzato, però, un errore tecnico: al momento dei rigori il Vetto (a causa di due espulsioni) aveva a disposizione nove tiratori diversi per i rigori, e il regolamento prevede che entrambe le squadre debbano utilizzare lo stesso numero di tiratori.

Nel comunicato della Federazione si legge che "l’arbitro ha spontaneamente ammesso, nel referto di gara, di aver erroneamente consentito il decimo rigore al portiere dell’M.t. 1960, che però non faceva parte dei primi nove rigoristi (che vanno comunicati all’arbitro prima della lotteria) e che quindi non poteva calciare il rigore".

La partita verrà rigiocata mercoledì alle ore 21 a Monticelli. La vincente raggiungerà alle semifinali (previste per mercoledì 10 aprile) gli Amici di Davide, lo Sporting Club Sant’Ilario e il Fosdondo.

Per quanto riguarda i recuperi di Prima categoria, nel girone B il Boca Barco (31) ha battuto il Quattro Castella (32) per 2-0 con Perla e Marchese.

Da urlo il Celtic Cavriago (20): 5-1 sulla Casalese (40) grazie a Oliva, Saccardi e (nella foto) triplo Pettenati (uno su rigore). Per la Casalese gol di Basso.

Nel Celtic sugli scudi anche il portiere Francia che ha parato ben due rigori.

Nel girone C solo 0-0 tra le ultime due della classe, il Virtus Cibeno (17) e il Reggiolo (18), con i modenesi che hanno fallito un rigore con Turri. Infine la Seconda categoria: nel girone E il Roteglia (33) battendo per 2-0 la Cerredolese (doppietta di Caputo) ha consegnato ai modenesi del Corlo la matematica vittoria del campionato e quindi la promozione in Prima categoria.