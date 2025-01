Pensilina distrutta a Codemondo

Alcuni cittadini hanno condiviso una segnalazione, che interessa la pensilina alla fermata dell’autobus di via Teggi a Codemondo. Le foto inviate dai cittadini ravvisano che la tettoia, in vetro plastificato, è rotta in più punti. In quelle pessime condizioni (vedi foto) non protegge i passeggeri, durante l’attesa dell’autobus di Seta, dalle avverse condizioni climatiche.

Da chiarire se questo danneggiamento sia opera degli ultimi giorni, oppure sia un atto vandalico che risale a qualche tempo fa, anche considerando lo stato di logorio che presenta l’intera struttura in ferro e acciaio.