"Pensiline e asfalto. Serve l’accelerata"

"Sabbione - dice Davide Cerlini - e un paese di campagna che ha avuto un aumento di unità abitative negli ultimi decenni. Proprio per questo, è stata una bella soddisfazione la realizzazione di un percorso ciclopedonale che si attendeva da tempo per collegare in modo sostenibile la frazione verso la città e le strutture situate nelle frazioni vicine. Ora ci attendiamo che vengano ultimati i tratti ancora incompleti, che vengano realizzate le segnaletiche e, soprattutto, le pensiline alle fermate del trasporto pubblico sulle vie principali, nonché il rifacimento del manto stradale di alcune vie che sono in condizioni piuttosto critiche, una su tutte la strada che serve la scuola dell’infanzia, la chiesa, l’oratorio con il suo parco e tutta l’area sportiva".