Per Biscuoli e Vasapollo sono sufficienti 74 colpi

Il circuito Arte & Golf Club Med by Fedeuram ha fatto tappa al Matilde Golf aprendo l’ultimo fine settimana di settembre all’insegna del divertimento. I giocatori sono scesi in campo a coppie con formula quattro palle. Mauro Biscuoli (foto) e Domenico Vasapollo hanno vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 74 colpi. Nella categoria netta Danilo Cavalli e Marzia Castagnoli (43) hanno superato di misura Luciana Piacenti e Iacopo Pergreffi mentre Luca Vecchi Fossa e Luca Spattini (39) sono saliti sul 3° gradino del podio. Domenica i golfisti reggiani sono tornati in campo a coppie con formula Louisiana, animando la gara Omnia X Omnes. Piergiovanni Crotti e Paride Bonetta hanno pareggiato il par del percorso di 72 colpi vincendo la gara. Nella combattuta categoria netta Luca Ruini e Cristian Monari (53) hanno avuto la meglio su Andrea Guidetti e Aohan Perrin, a un solo colpo. 3° posto per Maurizio Fornaciari e Monica Davoli (50).

Andrea Ronchi