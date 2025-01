Pippi Calzelunghe a Brescello

Diversi gli spettacoli per bambini e famiglie, oggi nel Reggiano. Al teatro di Brescello alle 16 al via la stagione per ragazzi con "Pippi Calzelunghe, per la regia di Giuseppe Amato e Chiara Benedetti, con la direzione artistica di NoveTeatro.

Per la rassegna "Sciroppo di teatro" appuntamenti oggi alle 16 al teatro di Scandiano (con "Lullaby" del Kosmocomico Teatro) e alle 16,30 al teatro di Guastalla (con "Soqquadro" del Teatro del Piccione).

Al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio oggi alle 17 va in scena "La gabbianella e il gatto" della compagnia Assemblea Teatro. Con questa favola, Luis Sepúlveda parla dell’importanza di prendersi cura della natura e di sé stessi, con semplicità e con profondità. Cristiana Voglino interpreta i personaggi con accenti e caratteri particolari, accompagnata dai disegni di Monica Calvi.