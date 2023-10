"Più impegno per il mio paese"

Scelta sofferta quella delle dimissioni della consigliera Debora Tondelli (nella foto) dal gruppo di centrodestra del comune di Vetto, che si era presentato con il candidato sindaco Alessandro Bizzocchi. Un’uscita abbastanza inconsueta a meno di un anno dalla conclusione della legislatura, sorprende soprattutto l’uscita dal gruppo di minoranza ma non dal consiglio comunale di Vetto e tanto meno dal partito Fiamma Tricolore a cui ha aderito e resta fedelmente iscritta (al contrario di quanto scritto ieri, per questo ci scusiamo con i lettori e i diretti interessati). La Tondelli lascia il gruppo consiliare per costituire un gruppo misto autonomo, da sola come previsto dal regolamento comunale, perché sfiduciata dal comportamento dei colleghi di gruppo che l’hanno sempre lasciata sola anche nelle sedute consiliari a rappresentare la minoranza locale.

"La mia è stata una scelta sofferta ma indifferibile – afferma la Tondelli – ho deciso di dimettermi dal gruppo di centrodestra di cui facevo parte per chiedere la costituzione del gruppo misto con conseguente adesione al Movimento sociale-Fiamma Tricolore. La mia decisione è dovuta principalmente dal non aver avuto sostegno alcuno dai vertici di segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, attualmente consiglieri nel mio stesso comune. Credo fermamente e condivido i valori fondamentali della destra e del movimento, valori che rispecchiano quelli della gente comune, la nostra gente". Una decisione che la fa sentire più libera anche nel contrasto con l’attuale amministrazione comunale di Vetto. Libera anche di emettere un’interpellanza quando la ritiene necessaria entrando nel vivo dei problemi della comunità. "Per questo mio nuovo inizio voglio ringraziare fin d’ora per il supporto futuro il segretario provinciale della Fiamma, Sauro Fontanesi e il collega consigliere comunale di Castelnuovo Monti, Giorgio Caselli. Non mi ritiro, ma rinnovo quindi il mio impegno per il paese e la popolazione di Vetto auspicando la risoluzione dei tanti problemi che si presentano nel nostro territorio montano".

