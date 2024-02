Postino con l’auto contro un albero

Un giovane portalettere è rimasto ferito, in modo non grave, in un incidente accaduto ieri mattina nel parcheggio di un locale pubblico, in via Giardino in centro a Gualtieri, dove l’operatore di Poste Italiane si era recato per consegnare della corrispondenza. A bordo dell’auto di servizio, una Fiat Panda, nel fare retromarcia non deve essersi accorto della presenza dei tronchi di un albero, schiantandosi contro l’ostacolo con la parte posteriore della vettura. Dopo lo scontro, il giovane ha lamentato un forte dolore al collo, il classico "colpo di frusta". È intervenuta l’ambulanza della Croce rossa locale per trasportare il portalettere al pronto soccorso ospedaliero per le medicazioni e i necessari accertamenti clinici. Poco dopo, un altro operatore si è recato sul posto per recuperare la corrispondenza rimasta nella vettura e non ancora consegnata ai destinatari.