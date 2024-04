Poviglio e Campagnola: doppio appuntamento elettorale nella Bassa

Domani sera doppio appuntamento elettorale nella Bassa. A Poviglio alle 20,45 al Kaleidos di via Bologna vengono presentati i candidati della lista ’Poviglio in dialogo’ guidata dal candidato sindaco Filippo Ferrari. Si tratta di sei uomini e sei donne per un "progetto di rilancio del paese, fondato su partecipazione e confronto coi cittadini". La lista è sostenuta dal Partito democratico. Nei giorni scorsi è stata resa nota la lista ’Uniti per Poviglio’, guidata da Cristina Ferraroni, con l’elenco dei candidati. Sempre domani sera, alle 21, è in programma un incontro all’aula Rodari a Campagnola per la presentazione della lista ’Movimento civico Cambiamento’ guidata da Pasquale Borriello, con lo slogan "Cambiare si può!".