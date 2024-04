Precipita dall’impalcatura mentre lavora in una ditta. Grave un uomo di 44 anni

Era impegnato in un intervento di manutenzione in un’azienda di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nella zona industriale di Luzzara, intorno alle 13 di ieri, quando è improvvisamente caduto dall’impalcatura.

Non si esclude un malore improvviso alla base della caduta, avvenuta da un’altezza di oltre tre metri. Una caduta in parte attutita dall’impatto con un altro pezzo di ponteggio e conclusa sulla terra morbida e non sul più duro cemento.

Questa situazione avrebbe evitato conseguenze potenzialmente più gravi.

L’uomo, R.T., di 44 anni, impegnato per una impresa esterna, è rimasto sotto choc, ma è apparso cosciente e collaborante con i soccorritori, giunti sul posto in forze con l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, il personale dell’automedica della Bassa e con l’elisoccorso di Parma, atterrato in un’area di fronte all’azienda teatro dell’infortunio.

Dopo le prime cure, il 44enne, residente nella Bassa Reggiana, è stato caricato in ambulanza, trasportato all’elicottero e poi in volo accompagnato all’ospedale Maggiore di Parma, per completare gli accertamenti necessari per valutare l’entità del trauma cranico riportato nella caduta. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla, oltre ai carabinieri di Gualtieri e agli operatori del servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl per effettuare i rilievi tecnici utili a ricostruire quanto accaduto. Sul posto è arrivato anche il sindaco Elisabetta Sottili, per sincerarsi su quanto accaduto.

Antonio Lecci