Presunto appalto illecito: rettifica

In merito all’articolo pubblicato ieri sul Carlino Reggio, riguardante il processo sul presunto appalto irregolare a Bibbiano, è d’obbligo una rettifica: il giudice Gambarati ha prosciolto Davide Grazioli comandante della polizia locale in Val d’Enza (e non ’ex comandante’, come erroneamente riportato ieri). Ci scusiamo con i lettori e con il diretto interessato. Al centro della vicenda vi è la procedura telematica per appaltare la gestione dell’iter di sanzioni amministrative della polizia locale, il cui bando fu aggiudicato nel 2022 dalla Maggioli spa, unico concorrente. Quattro gli imputati, di cui uno solo rinviato a giudizio per un’accusa su tre (falso ideologico).