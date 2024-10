Priftis chiede il salto di qualità: "Stasera scontro chiave"

"Quello con lo Slask – dice coach Priftis – sarà indubbiamente uno scontro chiave del cammino europeo di entrambe le squadre: sappiamo che loro giocheranno duro e con grande motivazione visto che vengono da due sconfitte nelle prime due partite e giocheranno questa sfida davanti al proprio pubblico. Sono una squadra con alcuni giocatori di indubbio talento, coadiuvati da buoni tiratori sul perimetro e da lunghi che sanno essere molto fisici all’interno dell’area. Servirà quindi un match di grande concentrazione e controllo del ritmo, in cui non potremo permetterci di lasciargli soluzioni facili. Inoltre – conclude coach Priftis – dovremo migliorare sensibilmente il nostro apporto a rimbalzo e la protezione dell’area. In attacco, invece, dobbiamo aver la pazienza di eseguire i nostri giochi e di cercare di aver la miglior selezione di tiri possibile".

Il tecnico della Unahotels non si nasconde, sa che contro i polacchi allenati da Rajokovic un passo falso complicherebbe il cammino dei suoi ragazzi in ‘Bcl’ che invece, con un blitz, metterebbero una seria ipoteca sul cammino futuro. Per questo punta il dito sulle cose che non hanno funzionato bene nelle sconfitte con Brescia e Falco: rimbalzi e scelte di tiro. La sfida verrà diretta dalla terna arbitrale composta dal lettone Gatis Salins, il francese Alexandre Deman ed il turco Yener Yilmaz e sarà visibile in streaming, in esclusiva, sulla piattaforma Dazn.

Francesco Pioppi