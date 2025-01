"Professionali e tecnici aiutano a trovare lavoro"

Si aprono in questi giorni le iscrizioni scolastiche e come ogni anno i ragazzi in uscita dalle scuole medie affrontano un momento delicato. La scelta della scuola superiore è una decisione importante sia dal punto di vista educativo sia per la costruzione del proprio futuro. Nel ponderare le alternative è fondamentale che i ragazzi facciano valere i propri talenti e gli interessi, ma lo è altrettanto conoscere le reali opportunità offerte da un mondo del lavoro sempre più competitivo e in continua evoluzione, in particolare nel settore industriale, che continua a giocare un ruolo cruciale nell’economia della nostra provincia e del nostro Paese.

(*) presidente Unindustria