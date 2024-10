Quarant’anni di autonomia. Il Russell prepara i festeggiamenti

Sono trascorsi ormai quarant’anni dalla concessione dell’autonomia dell’istituto scolastico superiore Russell di Guastalla, già attivo in precedenza, ma solo come sede distaccata dell’istituto Luigi Einaudi di Correggio. Decise "battaglie" degli studenti, all’inizio degli anni Ottanta, avevano portato alla tanto attesa autonomia dell’istituto, di cui il Russell ancora gode. Sabato 5 ottobre è in programma la cerimonia inaugurale delle celebrazioni legate al quarantennale. Alle 11 al parco antistante l’istituto, in via Sacco e Vanzetti, a Pieve di Guastalla, sono previsti i saluti istituzionali alla presenza del dirigente scolastico Barbara Fava e autorità pubbliche. Sarà anche l’occasione per illustrare il calendario degli eventi che sono previsti fino al giugno del 2025, che comprende pure l’allestimento di una mostra, oltre a una panoramica sulla storia della scuola e l’inaugurazione delle nuove Nex Generation Classrooms. La cerimonia viene animata dalla musica dei Russell Crows. Dunque, un cartellone con eventi pubblici che andrà a interessare l’intero anno scolastico del Russell.