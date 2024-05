Querelle sul caso degli sfalci: "A destra sceneggiate elettorali"

Sfalci mancati nelle aree verdi, l’assessore all’ambiente Bruno Aleotti replica al centrodestra. Erba altissima nei parchi cittadini con le panchine e i giochi completamente nascosti? Esponenti della lista civica ’Viviamo Montecchio’, tra cui il candidato sindaco Filippo Borghi, avevano dato una ripulita al parco di via Ambrosoli.

Un gesto simbolico, condito da una sarcastica critica all’amministrazione e l’invito a coinvolgere i cittadini nella manutenzione del verde, qualora nelle casse comunali non vi siano risorse.

Il candidato a vicesindaco di Montecchio Futura, Aleotti, ora risponde alla provocazione: "Dalla destra solo sceneggiate elettorali. Amministrare è un’altra cosa. Oltrettutto offendono anche chi lavora con serietà: le società del ’verde’ che fanno fatica a rispettare i piani e i contratti a causa del maltempo".

L’assessore ironizza: "Fa piacere vedere all’opera buona parte dell’opposizione negli sfalci in una porzione del verde pubblico scelto ad hoc – spiega –. Per cinque anni non hanno mai fatto nulla a differenza dei nostri volontari, che tengono sfalciate le diverse aree in silenzio e gratis, da sempre anche durante il covid".

Aleotti aggiunge che "forse, in vista delle elezioni, Borghi e compagni, che non hanno di meglio da fare che meravigliarsi di piogge intense che mettono in difficoltà anche i nostri agricoltori nel fare il maggengo, hanno pensato di stupire con un’immagine macchiettistica. Nel 2023 a fine giugno avevamo fatto solo un giro di sfalci, quest’anno siamo già al termine del secondo a maggio".

L’assessore aggiunge: "Di panchine a Montecchio ne abbiamo oltre 150, ma forse adesso abbiamo trovato la soluzione… anche se credo che i nostri competitor, dopo avere fatto le foto si siano già fermati".

Il sindaco Torelli chiosa: "Sarebbe meglio che spiegassero come le opere che hanno messo nel programma possano trovare soluzioni economicamente sostenibili".

f. c.