Raffica di finestrini spaccati e furti sulle auto

Si allunga la lista di furti su autovetture in sosta nella zona del lido Po di Gualtieri, al porto di Luzzara, ma anche nei pressi dell’Oasi naturalistica a Budrio di Correggio. Negli ultimi giorni sono stati diversi i raid dei soliti ignoti, che hanno approfittato delle vetture parcheggiate dai proprietari impegnati per una passeggiata. Al ritorno alcuni hanno trovato la sgradita sorpresa. In una delle auto c’era un borsello grigio da uomo di proprietà di un cittadino di origine straniera, con all’interno documenti personali e poco altro. Non si esclude che il borsello possa essere stato abbandonato coi documenti, che la vittima del furto spera di recuperare.

Nella stessa zona a Gualtieri, soprattutto con il ritorno del beltempo e del maggior afflusso di persone in golena, il fenomeno dei furti su autovetture è in aumento, così come dimostrano le numerose segnalazioni dei cittadini.

Almeno un paio di simili episodi sono stati segnalati a Correggio. Quasi sempre vengono infranti i vetri dei finestrini per accedere all’abitacolo. Resta sempre il consiglio di non lasciare nulla in vista sui sedili, pur se si tratta di oggetti di scarso valore o borse con soli documenti.