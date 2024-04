Raffiche di vento, alberi abbattuti sulle strade

Tre gli interventi dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti lunedì sera per alberi abbattuti dal forte vento lungo le strade, per fortuna tanto lavoro ma nessuna danno a persone o cose. Il primo intervento è stato fatto nel tardo pomeriggio sulla statale 63 nei pressi di Felina: un albero di medie dimensioni è caduto sul guardrail, sul posto i vigili del fuoco di Castelnovo Monti che hanno provveduto a rimuovere l’albero, presente anche la Polizia locale. A Baiso, dove il vento è stato fortissimo, due gli alberi caduti: uno di modeste dimensioni sulla strada provinciale sp 27 Baiso-Roteglia il quale è stato rimosso in breve tempo.

L’altro invece è una quercia plurisecolare caduta in via Castelvecchio di Baiso all’altezza del numero civico 13: una enorme e sana quercia, come ha detto il vice sindaco Fabio Spezzani, che il vento a spezzato alla base delle radici (foto). Il fatto è accaduto alle 23,30 di lunedì sera, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e un’autoscala dei vigili di Reggio, sul posto anche i carabinieri della stazione di Baiso. L’intervento è stato molto impegnativo e i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte riuscendo a liberare la strada solo verso le 5,30 di ieri mattina. Nessun danno particolare se non quello importante della perdita di un albero plurisecolare che rappresenta la storia di diverse generazioni.

s. b.