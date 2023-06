Rapina negozio a Reggio Emilia e aggredisce i carabinieri

Reggio Emilia, 5 giugno 2023 – Stava uscendo da un negozio di abbigliamento di viale Timavo, sulla circonvallazione interna di Reggio, fuggendo con abiti appena rubati. E’ stato fermato dalla titolare, con il ladro che ha reagito sferrando un colpo al volto della donna. Ma la vittima è riuscita a scattare una foto al malvivente in fuga, consegnando poi l’immagine ai carabinieri, subito arrivati sul posto. Poco dopo, in via Eritrea, in zona stazione, i militari hanno intercettato il sospetto, fermato con lo zaino con all’interno maglie e pantaloni rubati nel negozio. L’uomo, un ghanese di 29 anni abitante in città, ha reagito con violenza, provocando traumi (per fortuna non gravi) a quattro militari, poi medicati in ospedale. Lo straniero è stato arrestato per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è accaduto sabato pomeriggio. Nello zaino c’erano quattro pantaloni e quattro maglie, subito recuperate per poi essere restituite alla responsabile del negozio derubato.