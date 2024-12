Rapinò un minimarket. Va in carcere

Va in carcere, dove deve scontare una pena residua di 5 anni e tre mesi, il ventunenne di San Polo che insieme ad altri tre coetanei si rese protagonista di una violenta rissa in un minimarket di Reggio.

I fatti risalgono al 23 luglio del 2022: i quattro giovani (due all’epoca ancora minorenni) entrarono nello spaccio all’incrocio tra via Filippo Re e via Roma e, in evidente stato d’alterazione, chiesero di acquistare delle birre.

Di fronte al diniego dei proprietari della rivendita, i quattro dedero sfogo alla loro violenza, cercando di rapinare gli esercenti.

Il titolare e i suoi collaboratori, dal canto loro, si armarono di spranghe e reagirono con veemenza.

Ora è diventata definitiva la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I carabinieri hanno prelevato il giovane da casa e l’hanno condotto in carcere.