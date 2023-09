Travolto sulla via Emilia da un Tir, pedone gravissimo

Reggio Emilia, 27 settembre 2023 - Un 60enne è in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un tir all’ora di pranzo sulla via Emilia verso Modena. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13,20, in via Francesco Bacone, poco prima della Progeo.

Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale che è intervenuta per i rilievi, l’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto all’improvviso da un autoarticolato che sopraggiungeva. Il camionista ha dato immediatamente l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Le sue condizioni sono apparse da subito critiche, così il personale medico sanitario ha allertato anche l’elisoccorso.

Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato stabilizzato e caricato sul velivolo col quale è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.