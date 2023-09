Famiglia distrutta nell’incidente in A13 a Ferrara: morte mamma e figlia di 5 anni

Ferrara, 27 settembre 2023 - Tragedia in autostrada A13 all'altezza del chilometro 40 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud.

Vittime una donna di 49 anni con la figlioletta di appena 5 anni, ferito il padre che era alla guida. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polstrada.

Schianto a Ferrara, le lamiere dell'auto accartocciate

IL PUNTO / Quattro morti in poche ore sulle strade dell’Emilia Romagna

Secondo quanto si è saputo fino a qua, tutto sarebbe stato generato da un primo incidente avvenuto all'ora di pranzo tra più mezzi pesanti all'altezza del chilometro 31 direzione sud con un unico ferito trasportato all'ospedale di Cona in condizioni di media gravità.

A seguito dello schianto si sono create lunghe code e rallentamenti per chilometri i quali hanno generato il secondo, tragico incidente dove è rimasta coinvolta un'intera famiglia, residente ad Abano Terme, in provincia di Padova. La donna era originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta.

La loro auto, secondo i primi rilievi, sarebbe stata schiacciata tra altri due camion.

Dopo l'incidente mortale sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade. Tratto chiuso e traffico bloccato a lungo con code.

Poco prima delle 18 ulla A13 Bologna-Padova è stato riaperto il tratto compreso tra Ferrara nord e Ferrara sud in direzione Bologna, chiuso temporaneamente a causa del mortale. Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda, in diminuzione, in direzione Bologna, fra Occhiobello e Ferrara nord.