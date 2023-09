Strade di sangue: 4 morti oggi in Emilia Romagna

Bologna, 27 settembre 2023 - Strage di sangue sulle strade dell'Emilia Romagna: nel giro di pochissimo, oggi pomeriggio, si sono verificati ben tre incidenti mortali, che hanno provocato quattro morti. Sembra un bollettino di guerra, cui vanno aggiunte le vittime che sono rimaste ferite in incidenti meno gravi.

C’è la famiglia distrutta in uno schianto sull’A13, dove una bimba è morta insieme alla madre, mentre il padre è gravissimo, e la signora bolognese morta in un incidente in A22 vicino a Carpi, mentre l’ultima vittima è un’anziana del Ferrarese travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Facciamo il punto della situazione.

Quattro morti in tre diversi incidenti: una scia di sangue sulle strade dell'Emilia Romagna

Nello schianto in Autostrada hanno perso la vita una bimba di appena 5 anni e la sua mamma di 49 mentre il padre, che era alla guida, è rimasto ferito. Ci sarebbe stato un primo incidente avvenuto all'ora di pranzo tra una serie di mezzi pesanti, che aveva provocato un solo ferito. A seguito dello schianto di Cona in condizioni di media gravità. A seguito dello schianto, al chilometro 31, sono iniziate lunghe code e rallentamenti che hanno generato il secondo, tragico incidente dove è rimasta coinvolta la famiglia, la cui auto è rimasta orrendamente schiacciata tra due Tir.

Nello scontro tra un'auto e un camion, sull'A22 tra i caselli di Campogalliano e Carpi (Modena), è invece morta una signora bolognese di 77 anni. Ferito anche in questo caso il marito, che era al volante e che è stato portato all’ospedale dall’elisoccorso. L’autostrada è stata chiusa a lungo, nel tratto dell’incidente.

Una vittima anche in città: a Porto Garibaldi di Comacchio, nel Ferrarese, una donna di 81 anni, che stava attraversando sulle strisce pedonali con le buste della spesa dopo essere uscita dal supermercato è stata investita da un’auto che l'ha trascinata per metri sull'asfalto. Per l'anziana non c'è stato scampo: è morta sul colpo Alla guida dell’auto che l'ha investita c'era un altro anziano, di 80 anni, che ha raccontato di non aver fatto in tempo a fermarsi. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo incastrato sotto l’auto.

A Reggio Emilia è in gravissime condizioni un altro pedone, 60 anni, che sempre oggi all'ora di pranzo è stato investito da un tir sulla strada verso Modena. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato travolto all’improvviso dall'autoarticolato che sopraggiungeva: il guidatore del mezzo pesante ha dato immediatamente l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni del pedone ferito sono apparse da subito critiche, così il personale medico sanitario ha allertato anche l’elisoccorso.

Intorno alle 13 grave incidente a Modena per un rider che - benché viaggiasse regolarmente sulla pista ciclabile - è stato colpito dalla portiera di un'auto che è stata improvvisamente aperta. La dinamica non è ancora chiara: si sa che il giovane era in sella ad una bicicletta elettrica, che è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. La sua prognosi è riservata: il giovane è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.