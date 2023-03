Incendio Reggio Emilia, il joystick prende fuoco in mano al 12enne

L’intervento di carabinieri e vigili del fuoco ieri in via Baratti

Guastalla, 21 marzo 2023 – Stava giocando con un videogioco quando, probabilmente per un corto circuito elettrico, si è sprigionata una fiammata dal joystick, che a contatto con il letto ha rapidamente sviluppato l’incendio del materasso, con il fumo che ha invaso la stanza, raggiungendo anche gli altri locali dell’edificio. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri in una abitazione di via Baratti, a Pieve di Guastalla. Il ragazzino, di quasi 12 anni, e i suoi familiari hanno dato l’allarme al 115, facendo intervenire la squadra dei vigili del fuoco del vicino distaccamento. Da Reggio sono stati mobilitati anche autobotte e autoscala, poi rimandati indietro quando la situazione è apparsa sotto controllo.

Le persone che erano in casa sono riuscite a mettersi subito al sicuro, assistite immediatamente pure dai vicini di casa. In breve tempo l’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Sono arrivati anche i carabinieri del Radiomobile, oltre al comandante della caserma locale, Massimo Mantini, per gli accertamenti. Per fortuna non risultano conseguenze alle persone, pur se il ragazzino che era in camera al momento dell’incendio è stato raggiunto dal personale dell’auto infermieristica e dall’ambulanza della Croce rossa locale per essere accompagnato al vicino pronto soccorso, per una visita di controllo dovuta soprattutto allo spavento. Salvi anche gli animali domestici che erano nell’area dell’abitazione. I danni sembrano essere limitati agli arredi della cameretta e alle pareti di altre stanze, inevitabilmente annerite dal fumo. L’abitazione è rimasta strutturalmente agibile.