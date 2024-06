Reggio Emilia, sfascia camera d'hotel e aggredisce i carabinieri

Reggio Emilia, 19 giugno 2024 – Ha danneggiato la camere di un albergo, rotto il computer della reception, infranto la vetrata della struttura, per poi aggredire i quattro carabinieri chiamati sul posto per riportare alla calma un giovane di 29 anni, fermato solo con l’uso dello spray urticante in dotazione alle forze dell’ordine. E’accaduto lunedì mattina all’hotel Alba a Reggio, in via Fratelli Cervi. E’ stato uno degli operatori dell’albergo a chiedere l’intervento del 112 quando il 29enne, in forte stato agitazione, stava danneggiando la camera a lui assegnata, prendendosela pure con l’area reception e con la vetrata dell’ingresso. Poi si è allontanato a piedi. I carabinieri lo hanno rintracciato poco distante, venendo accolti con offese e poi con l’aggressione fisica, che ha provocato lesioni ai militari, guaribili entro una decina di giorni. E’ arrivata pure la madre del giovane, il quale non ne voleva saperne di calmarsi. Ha pure danneggiato il lunotto posteriore dell’auto del 112. E’ stato fermato e portato in caserma, oltre che in ospedale per medicare gli occhi arrossati dallo spray. E’ stato dichiarato in arresto per resistenza violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.