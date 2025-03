Reggio invasa dai fiori. Le piazze come giardini

Con uno sguardo al meteo, il centro storico di Reggio Emilia si prepara ad accogliere "Reggio in Fiore", con quattro piazze del cuore della città - Piazza Prampolini, Piazza Martiri del 7 Luglio, Piazza della Vittoria e Piazza San Prospero – che si trasformano, domani e domenica, in grandi colorati giardini tra piante fiorite e rampicanti, dalle esotiche alle aromatiche, passando per alberi, agrumi, piante rare e collezionistiche. Floricoltori di livello nazionale porteranno collezioni uniche e produzioni esclusive. Camelie, ortensie, dipladenie oleandri, azalee e rododendri, anche di grandi dimensioni. Richiestissime, di facile coltivazione e rifiorenti per tutta la primavera e l’estate le: surfinee, le potunie, begonie e tagete. Piante bulbose come tulipani, narcisi, gigli, crocus. Anche le orchidee da sempre amatissime saranno presenti, con tante novità anche rare. E poi le piante grasse, in grado di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà presente pure uno dei pochissimi produttori di piante carnivore in Italia, disponibile a dare consigli su come coltivare e mantenere attive questi particolari esemplari come la Sarracenia, la Dionea, la Drosera e la Nepentes.

A completare l’offerta il caratteristico mercatino dei prodotti in fibre naturali per la casa, lavande, profumi, artisti dell’ingegno con artigianato a tema per giardini e vasi in terracotta. E poi "Ultra Market", con artigianato creativo, oggettistica handmade e proposte originali.

Gli stand restano aperti dalle 9 alle 20, con ingresso libero.

Informazioni: www.reggioemiliainfiore.it.

Antonio Lecci