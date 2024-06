Reggiolo, auto sbanda e trancia la condotta del gas

Reggiolo (Reggio Emilia), 11 giugno 2024 – Traffico in tilt, nel pomeriggio nella zona del casello autostradale a Reggiolo-Rolo, a causa di una fuoriuscita di gas da una condotta ad alta pressione. Un’autovettura Mercedes ha sbandato, finendo per ribaltarsi fuori strada in via Moglia, a Villanova di Reggiolo, danneggiando proprio l’impianto del gas. Sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica per le prime cure all’automobilista, poi trasportato in ospedale a Guastalla in condizioni non gravi. Ma con vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale è stato necessario mettere l’area in sicurezza, per evitare conseguenze dovute alla copiosa fuoriuscita di gas. Dopo alcune decine di minuti, grazie all’intervento della società che gestisce il servizio gas, la perdita è stata bloccata. Nel frattempo il traffico su via Moglia e sull’adiacente ponte, vicino all’Autobrennero, è stato completamente bloccato, con formazione di lunghe code di veicoli in tutte le direzioni. Solo nel tardo pomeriggio la situazione è tornata in sicurezza. Ma è stato poi necessario attendere il recupero della vettura finita fuori strada per poter riaprire la strada. La fuoriuscita di gas era molto evidente, con una elevata pressione, tanto che si sarebbero rischiate conseguenze molto gravi in caso di incendio o di esplosione.