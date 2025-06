Reggiolo, condannato per droga finisce in cella

Reggiolo (Reggio Emilia), 12 giugno 2025 – Quattro anni fa era stato arrestato in quanto in un casolare, in sua disponibilità a Reggiolo, erano stati trovati quaranta chili di cocaina e altrettanti di hashish, venendo poi arrestato due anni dopo per un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, di 62 anni e residente a Reggiolo, è stato condannato lo scorso anno a sette anni e quattro mesi di reclusione con interdizione dai pubblici uffici perpetua e interdizione legale durante la pena. Avendo al Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso, la sentenza è divenuta esecutiva una settimana fa, facendo emettere l’ordine di esecuzione per la carcerazione, eseguito ieri dai carabinieri della caserma reggiolese. Tolto il periodo già effettuato in stato di arresto, deve scontare una pena residua di quattro anni e sette mesi di reclusione.