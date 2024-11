Ricco programma in piazza in attesa del Natale

Luci e intrattenimento. Ma anche tradizioni, auguri, musica e sapori. Il tutto fra una buona dose di emozione e un’atmosfera sempre magica. Anche Campagnola si prepara alle festività natalizie con una serie di appuntamenti pensati per animare il centro storico. Si comincia oggi con "Accendiamo le luci", che prevede iniziative dalle 14 alle 18 in piazza Roma: il Laboratorio di biscotti natalizi e decorazioni, l’incanto di magia e la premiazione della gara del Tortellino. Alle 17 l’esibizione della Banda Primavera con le canzoni a tema e, a seguire, il momento più atteso dai bambini: la distribuzione dei doni da parte di Babbo Natale. L’8 dicembre torna il mercatino del riuso in piazza con lo stand della polenta dalle 12 alle 14. Sabato 14 dicembre, per il trentesimo anniversario del coro della Corbella, alle 20,30 un concerto nella chiesa parrocchiale per uno scambio di auguri. Un’altra serata di musica è prevista anche mercoledì 18 dicembre alle 21: arriva "Natale Insieme", il concerto della Banda Primavera con il coro Armonico Ensamble, sempre nella chiesa parrocchiale del paese.