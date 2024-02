“Entusiasta per ‘Riff’”. Fabio Volo torna nella città del suo amico Benny

Reggio Emilia, 23 febbraio 2024 – Con il dj Benny Benassi, l’imprenditore Ezio Burani e il ristoratore Franco Montanari è tra i soci del nuovo ’Riff’ di piazza San Prospero. E domani pomeriggio alle 17,30 a Librerie.coop All’Arco, Fabio Volo – conduttore radiofonico, scrittore e attore – presenta il suo nuovo libro "Tutto è qui per te" (edito da Mondadori), in dialogo con Gianumberto Accinelli.

Fabio, perché hai deciso di imbarcarti in quest’avventura del cocktail-restaurant musicale a Reggio Emilia?

"Il motivo è l’amicizia tra me e Benny Benassi. Ci siamo conosciuti a New York. Abitavo lì e una vicina mi disse che sarebbe arrivata nel palazzo una nuova persona. Un italiano, un dj. La cosa mi ha subito infastidito: ecco adesso questo mi si propone subito per una trasmissione radiofonica. Poi ho scoperto che il mio nuovo vicino di casa era Benny Benassi: accidenti ero io lo ’sfigato’, questo lavora perfino con Madonna. Da lì siamo diventati amici. Amici in un modo unico. Siamo Marco e Fabio e basta. Così quando mi ha parlato del progetto ho deciso che dovevo partecipare anche io".

Lei conosceva già Reggio Emilia?

"No, sono venuto un paio di volte, prima e dopo l’apertura del Riff. Qualche estate fa avrei dovuto fare una serata con Benny Benassi, che poi fu annullata per il maltempo. La sera che sono stato al Riff avevo deciso che per una decina di minuti avrei messo su anch’io i dischi. Ovviamente musica italiana dei miei tempi. Poi non riuscivo a smettere e sono andato avanti per due ore. Mi sono divertito moltissimo, poi l’atmosfera del locale è veramente eccezionale".

Le piace la nostra città?

"Reggio Emilia non è una grande città ma è molto carina. Mi piace. Poi piazza San Prospero è un vero gioiello. So che è stata da poco ristrutturata. Un luogo bellissimo, ideale per il nostro locale".

’Tutto è qui per te’, il libro che presenta domani pomeriggio, è in vetta alle classifiche di vendita. Tredicesimo libro e dodicesimo romanzo da lei scritto. Di che cosa tratta?

"’Tutto è qui per te’ è un libro sulla voglia di mettersi in gioco, di predisporsi ad accogliere l’amore anziché rincorrerlo ovunque. Sul desiderio e la possibilità, di un nuovo inizio. Il protagonista vive la vita misurandola attraverso i rapporti con gli altri, attribuendole un valore in base alle relazioni. Ma via via si accorge che è su sé stesso che deve lavorare, se vuole avere una vita consapevole e soddisfacente".

Tra le sue attività qual è quella che preferisce?

"Sicuramente la radio. Perché mi piace davvero tanto. Però anche la scrittura è tra le cose che amo fare, anche perché quando lavoro a un libro sono in una condizione ideale, non mi devo spostare e posso organizzare il mio tempo come voglio. Quindi avere più tempo per i miei figli".

E l’attore?

"Beh, considero l’attore una cosa che faccio quando mi capita".

Lei dà la voce a Po, il protagonista di Kung Fu Panda, e nei giorni scorsi ha lavorato al doppiaggio del film d’animazione numero 4, tra poco al cinema.

"Ecco questa è una cosa che mi piace fare. Adoro Po perché è buono, è un eterno bambino. I miei figli sono molto orgogliosi che io gli presti la voce. A volte mi chiedono di spegnere la luce e di parlare come lui: si divertono un mondo"