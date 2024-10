Rifiuti ammassati. Imponente pulizia in strade e cortili

Sono mobilitati volontari, operatori di Sabar e Iren per poter recuperare i tanti rifiuti ammassati davanti ad abitazioni, aziende e perfino ai bordi delle strade, prodotti dagli effetti degli allagamenti, che costringono a gettare via oggetti vari, anche ingombranti, oltre ad arredi ed elettrodomestici che non si è riusciti a portare in luoghi al sicuro dall’acqua quando si sono verificate le inondazioni di vaste zone della Bassa.

E proseguono le operazioni di pulizia delle abitazioni allagate e gradualmente si stanno creando le condizioni per il ritorno delle famiglie evacuate all’interno delle abitazioni, a seguito della revoca delle ordinanze sindacali di evacuazione. I nuclei familiari accolti al centro di assistenza alla palestra di via Galilei a Cadelbosco Sopra sono stati ricollocati in strutture ricettive adeguate alle loro esigenze. "Siamo in attesa che il governo riconosca lo stato di emergenza nazionale da cui scaturiranno le procedure per l’eventuale richieste di contributi", ribadisce il sindaco di Cadelbosco, Marino Zani. Inoltre, l’Unione Comuni Terra di Mezzo ha avviato stata avviata una raccolta fondi per i cittadini colpiti dalla calamità. I versamenti (IT18-K-05034-66270-000000008401, Causale Alluvione 2024) possono essere presentati ai fini Irpef in sede di dichiarazione dei redditi per l’ottenimento degli sgravi fiscali previsti dalla legge. Prosegue il servizio di segnalazioni e informazioni al numero 0522-918541 nella fascia oraria 8-13,30.

a. le.