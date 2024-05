Riqualificato il rifugio Miramonti di San Romano in Garfagnana

Nuova vita per il rifugio Miramonti di San Romano in Garfagnana, situato nella suggestiva località dell’Orecchiella, grazie all’intervento del Parco Nazionale Appennino tosco emiliano. È stato fatto un significativo intervento di efficientamento energetico reso possibile con finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica all’interno di ’Parchi per il Clima’ per un valore di circa 146mila euro. Questo è uno dei 41 progetti del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano che, in tre anni, ha eseguito interventi per oltre 10 milioni di euro nei comuni dell’ente. Nel Parco dell’Orecchiella, la gestione e l’affidamento del progetto per il Rifugio Miramonti sono stati curati direttamente dal Parco nazionale d’Appennino. Oltre ai pannelli fotovoltaici che da gennaio garantiscono la produzione 6Kw di energia, è stato realizzato un cappotto di isolamento, sono stati corretti i ponti termici, installato un impianto solare termico per la produzione di acqua calda. Il Comune di San Romano ha inoltre contribuito con un’integrazione finale per le gronde e l’impermeabilizzazione dei solai. Il Rifugio Miramonti, di proprietà comunale, dispone di 5 appartamenti, un bar e un ristorante, riscontrando un crescente interesse da parte dei turisti che possono godere di un ampio spazio esterno attrezzato con barbecue, tavoli, aree di sosta e un campo da tennis.

s. b.