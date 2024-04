Rischio caduta pannelli dal palazzo

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla, con l’autoscala giunta da Reggio, per eliminare il potenziale rischio di caduta di alcuni pannelli del rivestimento esterno della parete di un condominio, nella zona di via San Cristoforo, a Pieve di Guastalla. L’intervento è stato eseguito ieri mattina, con la rimozione dei pannelli a rischio di caduta e con il transennamento dell’area sottostante, in cortile, per evitare possibili pericoli. Sono stati alcuni cittadini ad accorgersi del problema, richiedendo l’intervento della squadra del 115, in attesa di un ripristino.