Rissa e poi il fuggi-fuggi. Indaga la questura

Una rissa tra stranieri è scoppiata domenica pomeriggio poco dopo le 18 tra via Don Alai e via Monsignor Tondelli. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i residenti della zona che hanno sentito urla e schiamazzi. I cittadini lamentano però un intervento tardivo: "Abbiamo più volte chiamato polizia e carabinieri – racconta una residente – ma non ci hanno mai risposto. Ci siamo messi alla ricerca di una Volante nel quartiere che però era scoperto. Solo più tardi ci hanno detto che la maggior parte di agenti e militari erano impegnati allo stadio per la partita di Serie A Sassuolo-Milan". Alla questura però risulta una segnalazione alle 19 e quando gli agenti sono arrivati non hanno trovato nessuno. Ma gli inquirenti indagano per ricostruire la vicenda che sarebbe scaturita dal furto di un portafoglio ad una donna, con un amico che poi è riuscito a recuperarlo. Sono al vaglio però le telecamere di sorveglianza.