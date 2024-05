Ritiro a Toano a metà luglio

Anche quest’anno la Reggiana svolgerà il proprio ritiro estivo a Toano, alloggiando all’hotel ‘Miramonti’ che è ormai diventato un punto di riferimento per staff, dirigenti e tifosi. La truppa granata dovrebbe salire sul nostro appennino attorno alla metà di luglio (sabato 13 oppure lunedì 15, ma al momento non ci sono ancora certezze assolute). Qui i granata si fermeranno per circa due settimane nel corso delle quali verranno disputate anche 2-3 amichevoli. Il prossimo campionato di Serie B inizierà ufficialmente il 16 agosto con il primo anticipo e poi proseguirà il giorno successivo con tutte le altre partite. I turni infrasettimanali saranno solo quattro di cui due già fissati per il 26 dicembre (il cosiddetto ‘boxing day’ di Santo Stefano) e il primo di maggio. La fine della regular season è invece prevista per il week end del 9 e 10 maggio.