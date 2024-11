Riunione tra associazioni: "Un piano per rendere il paese più accessibile"

Un piano per rendere Campagnola a misura di tutti, eliminando le barriere architettoniche e ascoltando la voce di tutti. Stasera alla sala Rodari, in paese, è previsto un incontro con le associazioni locali con convocazione di una riunione plenaria per presentare il percorso che porterà alla redazione del Peba, ovvero il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. L’incontro con le associazioni del territorio vuole essere l’occasione per presentare le azioni e le iniziative che porteranno alla stesura definitiva del piano. Viene presentato pure un questionario con l’obiettivo di raccogliere osservazioni, considerazioni e pareri su tanti aspetti legati alla mobilità e alla vivibilità del territorio di Campagnola.

"Si tratta di un primo incontro con le associazioni – spiega l’assessore Cerico Valla (foto) – alle quali chiediamo aiuto nella diffusione del questionario, in qualità di realtà territoriali a contatto con i cittadini e in collegamento con il tessuto sociale della comunità. A questa serata farà seguito il lancio del questionario e un incontro pubblico per presentare l’iniziativa ai cittadini".