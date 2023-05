Roberto Conforti è morto, addio al re degli assicuratori

Reggio Emilia, 26 maggio 2023 – Era il re degli assicuratori d’Europa. Roberto Conforti si è spento all’età di 74 anni dopo avere lottato a lungo contro una malattia che non gli ha dato scampo, lasciando un vuoto incolmabile nel settore delle agenzie di assicurazione.

Conforti, storico agente plurimandatario e Promotore Finanziario per Allianz Bank, "era dotato di una mente brillante e di una raffinata cultura generale", come lo descrive chi lo conosceva bene. Era nato e lavorava a Reggio dove era socio della Conforti & C. Servizi Assicurativi, agenzia di intermediazione e consulenze assicurative.

Entrato nel settore assicurativo nel 1976, era diventato agente per La Previdente Assicurazioni nel 1981 – assumendo, dopo poco, la presidenza del gruppo aziendale e mantenendola per due mandati – per poi stabilirsi in Ras nel 1998. Roberto dal 2014 ricopriva il prestigioso incarico di Presidente dell’Unione Europea degli Assicuratori (Uea) e nel 2021 aveva fondato Assoetica, associazione senza scopo di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, premiata con l’Ambrogino d’oro nel 2012. I funerali si terranno domani alle 11 presso la cappella della Croce Verde a Reggio.