’Romanze senza parole’ con il pianista Alessandro Stella

Nell’ambito della rassegna "Note oltre i confini", oggi alle 17 al teatro Asioli di Correggio è in programma ’Romanze senza parole’, concerto del pianista Alessandro Stella, che propone brani di Grieg, Mahler e Andersson/Ulvaeus, cioè due componenti degli Abba.

Per informazioni: mail a info@teatroasioli.it oppure telefono 0522-637813.

Alessandro Stella è un pianista affermato, che si è esibito nelle principali città italiane, europee e sudamericane, con i suoi concerti trasmessi dalle più importanti emittenti del circuito Euroradio. Dal 2005 collabora assiduamente con la Fondazione Isabella Scelsi dedicandosi in particolare alla "riscoperta" della prima fase creativa di Giacinto Scelsi. Solista e camerista, Stella è membro fondatore del trio pianistico "The Pianos Trio" con Giorgia Tomassi e Carlo Maria Griguoli e collabora regolarmente con artisti come Gemma Bertagnolli, Gilda Buttà, Mauro Conti, Giovanni Gnocchi, Marcos Madrigal, Tai Murray e altri ancora. Illustri compositori contemporanei hanno scritto e a lui dedicato importanti opere, da lui eseguite e registrate pure in prima mondiale.