Rubiera, arrestato dopo anni di maltrattamenti alla moglie

Rubiera (Reggio Emilia), 21 maggio 2023 – Allo scopo di sottomettere la moglie, potendo frequentare le sue amanti, per anni avrebbe offeso, minacciato, aggredito con violenza la donna, in un caso ferendola con il lancio di un coltello.

Atteggiamenti violenti tenuti anche di fronte ai figli minorenni. Solo dopo anni – le violenze sarebbero iniziate già nel 2007 – la donna si è decisa a denunciare i fatti ai carabinieri di Rubiera, facendo avviare le indagini. Gli accertamenti hanno portato inizialmente alla denuncia dell’uomo per maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. E ora il giudice per le indagini preliminari ha condiviso la tesi della magistratura, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita ieri mattina carabinieri di Rubiera. Da molto tempo la situazione di disagio era diventata quotidianità per la donna. L’ultimo episodio, che ha convinto la vittima a sporgere denuncia, è avvenuto a metà aprile, con il marito che l’ha colpita con calci, pugni, morsi, fratturandole le ossa nasali. Ora l’uomo è costretto agli arresti domiciliari, ovviamente in abitazione diversa (e in altro paese) rispetto a quella occupata dalla moglie e dai figli.