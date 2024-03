Rubiera, se ci sei batti un colpo. I Vikings a Bolzano, servono punti e morale

Rubiera, se ci sei, batti un colpo. Torna dopo la sosta il campionato di Serie A Gold maschile ed i Vikings (7), alle 18, fanno visita a Bolzano (28): contro la 5ª della classe, distante una lunghezza dal 4° posto che vale l’accesso alle semifinali scudetto, i rosso-blu cercano punti per tenere lontana l’ultima piazza, occupata a -1 da Carpi, che significherebbe retrocessione. Nelle fila avversarie occhio a Pandzic e Udovicic, entrambi nella Top 10 dei marcatori del massimo campionato con 130 e 123 reti all’attivo. "Andiamo in Alto Adige per provare a giocarcela – spiega uno dei tecnici rubieresi, Marco Morelli - stiamo lavorando bene ma avremmo tanto bisogno di un risultato positivo per il morale". In Serie A Bronze il raggruppamento a 6 squadre in 5 turni si giocherà l’unica retrocessione in B: al PalaKeope è derby con la Modula Casalgrande che alle 18,30 riceve i Marconi Jumpers Castelnovo Sotto.