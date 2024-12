Salva una donna dall’aggressore. Il Comune premia Alen Halilovic

Dopo i riconoscimenti ottenuti dalle amministrazioni comunali di Verona e di Castelfranco Emilia, il giovane Alen Halilovic (foto) riceverà una targa di ringraziamento anche nel municipio di Guastalla, in apertura del consiglio comunale convocato per domani alle 17,30.

Un riconoscimento che il Comune vuole attribuire ad Alen, residente a Verona, che il 2 dicembre scorso non ha esitato a intervenire in soccorso di una donna che era in preda all’ira dell’ex fidanzato, che armato di coltello rischiava di provocare una tragedia, all’incrocio tra il ponte del Po e via Cisa Veneta, a Guastalla.

Alen, che stava svolgendo il consueto giro di lavoro per consegne di materiale alla guida di un furgone, ha notato la scena di violenza e si è subito fermato, affrontando l’aggressore ed evitando il peggio per la donna, rimasta ferita alla gola e alle braccia. L’aggressore, poi fuggito, è stato fermato poche ore dopo nel Modenese e dichiarato in arresto per tentato omicidio. Alen si è invece meritato il riconoscimento di autorità e cittadini.