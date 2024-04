Sanità, alla Manodori un incontro su scienza e fake news

Gli incontri dei "Martedì della Luc", promossi dalla Libera Università del Crostolo all’aula magna Manodori dell’università di viale Allegri a Reggio, proseguono oggi alle 17,30 con Pier Luigi Rossi che interviene sul tema "L’intestino. Dalle fake news alla scienza". Rossi, in questo appuntamento, tratta il tema del viaggio del cibo all’interno del nostro corpo e di come un’alimentazione consapevole, basata sulla conoscenza e non sulle "fake news", possa permetterci davvero di raggiungere il benessere psico-fisico. Sull’alimentazione umana, infatti, anche dal punto di vista scientifico, esistono molte teorie: qualcuna esatta e attendibile, altre un pochino meno. Occorre avere un’adeguata conoscenza per poter distinguere la realtà dalla fantasia. L’incontro promosso oggi pomeriggio dalla Luc punta proprio a questo risultato.