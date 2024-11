Schianti nella nebbia a Cadelbosco e Guastalla

Reggio Emilia, 19 novembre 2024 - Due schianti fuori strada in auto nella nebbia, la notte scorsa nella Bassa Reggiana. Tre giovani sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave. A Cadelbosco Sotto, in via Cantone Melli, per cause al vaglio dei carabinieri, un’autovettura Fiat 500 si è ribaltata nel fossato all’uscita di una curva, fermandosi su un fianco. Sono stati i vigili del fuoco di Reggio a liberare la giovane di 23 anni che si trovava all’interno, poi accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con l’ambulanza della Pubblica assistenza locale. Ha riportato traumi vari, ma non risulta essere in pericolo di vita. Poco prima, verso le cinque, simile incidente anche alla periferia di Guastalla, alle porte della frazione San Martino, dove una Renault Clio è finita nel fossato laterale. I vigili del fuoco del distaccamento della Bassa hanno aiutato i due giovani occupanti, entrambi ventenni, a uscire dall’abitacolo, per poi essere presi in cura dal personale dell’ambulanza della Croce rossa e dell’autoinfermieristica guastallese. Dopo le prime valutazioni cliniche, entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso ospedaliero. Per loro risultano traumi non gravi. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno eseguito gli accertamenti tecnici.