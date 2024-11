Schianto fra auto a Reggiolo, due donne ferite

Reggiolo (Reggio Emilia), 11 novembre 2024 - Grave incidente stradale, in mattinata alle porte di Reggiolo, in via Cattanea, dove si sono scontrate due auto condotte da due donne. Dopo il violento scontro, all’uscita di una curva, una delle auto è rimasta sulla carreggiata, l’altra è finita nel fossato laterale. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo adiacente il luogo dello scontro. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla per estrarre una delle donne ferite dall’abitacolo della vettura. Dopo le prime cure, la conducente di una Fiat Panda è stata caricata a bordo dell’elicottero del 118 e trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi piuttosto seri. Meno grave appare l’altra conducente, alla guida di una Fiat 500L, trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire i rilievi tecnici. Disagi al traffico, con il tratto di strada interessato dall’incidente che è rimasto chiuso fino al recupero dei veicoli coinvolti nello scontro.