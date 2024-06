Schianto tra auto e bici in centro. Migliorano le due dodicenni

Risultano in miglioramento le condizioni delle due ragazzine dodicenni ferite l’altra sera in un incidente accaduto in centro a Castelnovo Sotto, tra via Costituzione e via Verdi, dove si sono scontrate un’auto e una bicicletta. Inizialmente la situazione clinica sembrava critica, soprattutto per un trauma cranico rimediato da una delle ragazzine. Alla fine una di loro è stata trasferita in elicottero al Maggiore di Parma, mentre l’amica è stata portata in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio. Ai carabinieri, intervenuti per gli accertamenti tecnici, risultano essere entrambe in condizioni non gravi.