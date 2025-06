Schianto tra due auto sul ponte di Nismozza

Scontro fra due auto (una Panda e un fuoristrada) al km 50 della statale 63 sul ponte di Nismozza, nei pressi della Fontana dell’Amore in comune di Ventasso. L’incidente è accaduto ieri mattina alle 7,50 circa e allertato il 118 soccorso, sono giunti sul posto i sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana, l’auto-infermieristica, i carabinieri della stazione di Collagna e i vigili del fuoco di Castelnovo Monti. L’auto guidata da una signora di 50 anni, originaria della montagna ma residente in città a Reggio Emilia, pare abbia perso il controllo del mezzo a seguito lieve malore finendo prima contro un muro per poi andando a sbattere contro l’altra macchina pure guidata da una donna, per fortuna senza gravi conseguenze. La 50enne è stata trasferita con l’ambulanza della Croce Verde all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti, solo per accertamenti in quanto non presentava traumi significativi. Mentre l’altra conducente, dopo il controllo sanitario sul posto, è stata lasciata libera in quanto non presentava alcun trauma. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri di Collagna, intervenuti sul posto anche per il controllo del traffico.

s. b.