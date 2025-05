Schianto tra un’auto e un camion. Ferito gravemente un 78enne

Traffico paralizzato sulla via Emilia a Rubiera, al confine con la frazione di Bagno, a causa di un brutto incidente avvenuto ieri pomeriggio: ferito un uomo di 78 anni. Lo schianto si è verificato attorno alle 16 tra un’auto e un tir, le cause sono ancora al vaglio delle autorità. Sul posto gli operatori del 118, polizia locale e carabinieri. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto, valutato come codice rosso e portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio; illeso il conducente del camion. La viabilità ha registrato seri rallentamenti in conseguenza dei rilievi dell’incidente e delle operazioni di soccorso, che hanno occupato la carreggiata per diverse ore.