Scompare a 92 anni Riccardo Bertani Il geniale poliglotta di Caprara

E’ morto tre, o quattro giorni fa. La notizia non è ancora stata resa pubblica perché, anche in questo caso il condizionale è d’obbligo, la sua espressa volontà sarebbe stata quella di rendere il suo decesso noto solo a cremazione avvenuta.

Fatto sta che quando se ne va un personaggio della caratura di Riccardo Bertani, spentosi all’età di 92 anni, è difficile tenere ‘coperto’ l’accaduto. E così è stato. Nato a Caprara di Campegine il 14 settembre del 1930, Bertani è stato personaggio estremamente noto per la sua attività in ambito letterario, ma soprattutto linguistico. Bertani, partendo da un diploma di scuola elementare, è riuscito a costruirsi una cultura e una conoscenza senza eguali, non solo in provincia di Reggio. Figlio del primo sindaco di Campegine del dopoguerra, Albino Bertani, si è appassionato alla letteratura russa leggendo i libri presenti nella biblioteca della sezione locale del Partito Comunista Italiano, arrivando ad imparare il russo completamente da autodidatta.

Non solo, alla fine del suo percorso, saranno 112 gli idiomi appresi, tra cui tutte le lingue slave, molte lingue siberiane, l’etrusco, il basco, l’eschimese ed il mongolo, che ha approfondito in pubblicazioni andate poi a comporre una vastissima bibliografia. All’interno della quale, spiccano numerosi saggi sulle lingue degli etruschi, dei Maya, degli Indios della Patagonia, oltre ad un dizionario Rutulo (una lingua del Caucaso orientale)-Italiano.

Da quanto trapela, tutta la corposa, imponente, e ricchissima bibliografia prodotta da Bertani, che non è mai stato sposato né ha avuto figli, verrà interamente devoluta al comune di Campegine. Donazione, per altro, che da quanto si sa, era già stata compiuta a metà degli anni ’90, tanto che per la sua conservazione e divulgazione fu costituito il Fondo Riccardo Bertani.

