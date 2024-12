Scontro all’incrocio: due feriti

Due persone seriamente ferite in uno schianto fra auto avvenuto all’incrocio tra via Fontanese e via Bertona (foto), alla prima periferia di Poviglio, poco dopo le 16 di ieri, in un tratto di strada già altre volte teatro di incidenti, anche gravi. E altri due automobilisti sono finiti in ospedale, in condizioni meno gravi. Ad avere la peggio sono stati una donna di 43 anni e la figlia di 16 anni, residenti in zona, che viaggiavano a bordo di una Clio.

Sono stati i vigili del fuoco a estrarli dalla vettura, per poi affidarli ai soccorritori, intervenuti con le ambulanze della Croce azzurra di Poviglio, della Croce rossa di Guastalla, oltre che col personale di automedica e autoinfermieristica. Sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Parma. Secondo i primi accertamenti non sembrano essere in pericolo di vita. Gli occupanti di una Mercedes – una donna di 70 anni con un ragazzino undicenne, residenti a Sant’Ilario – sono stati invece portati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, con lesioni non gravi. Evidenti i disagi al traffico per la chiusura dell’incrocio interessato dall’incidente. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana.

a.le.